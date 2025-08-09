「ＤｅＮＡ−巨人」（９日、横浜スタジアム）巨人が同点の八回に１死満塁から代打・大城卓三捕手の犠飛で勝ち越した。泉口の二塁打などで１死二、三塁の好機を作り、坂本は敬遠で歩かされて満塁策がとられた。ここで打席にはリチャードに代わって代打・大城卓。左翼へ犠飛を打ち上げ、三塁走者の泉口が頭からホームへ滑り込んだ。無死一、二塁の場面では岸田がスリーバントを決めて走者を送るなど、阿部采配が的中する形に