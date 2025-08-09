「阪神−ヤクルト」（９日、京セラドーム大阪）阪神が同点の八回に２死満塁の好機を作り、代打・木浪が押し出し四球を選んだ。１死から大山が四球を選ぶと、２死後、坂本が遊撃への内野安打で好機を拡大。さらに高寺も四球を選び、２死満塁と好機を拡大した。ここで藤川監督は代打・木浪を告げた。小沢の制球が定まらない中、３球連続ボールで京セラドームがざわついた。最後はカウント３−１から外角の変化球を見極めて勝