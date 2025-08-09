◆第１０７回全国高校野球選手権大会第５日▽１回戦市船橋―明豊（９日・甲子園）明豊（大分）のハッスルプレーで珍事が起きた。７回一死１塁の守備で、打球が川口琥太郎遊撃手（１年）付近に。飛びついて捕球し一塁へ送球。結果はセーフで内野安打となったが、飛びついた際にベルトが故障。ベンチの選手が替えのベルトを持って飛び出し、グラウンド上で新しい物に交換する事態となった。試合は明豊が５―２でリードし８