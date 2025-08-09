◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―巨人（９日・横浜）巨人が同点に追いつかれた直後の８回に勝ち越した。この回から登板のＤｅＮＡの４番手・伊勢大夢投手から泉口友汰内野手が先頭でこの試合３本目のヒットとなる左中間二塁打。キャベッジ外野手は四球、岸田行倫捕手は送りバントが２度ファウルとなりながら３度目に決め１死二、三塁、途中出場の坂本勇人内野手は２ボールから申告敬遠で満塁。リチャード内野手に代わって代