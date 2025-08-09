元「モーニング娘。」辻希美（３８）が第５子を出産した。９日に自身のインスタグラムを更新。「２０２５年８月８日に無事第５子を出産しました母子共に健康です」と報告した。長女でインフルエンサーとして活動する希空（のあ）さんも９日にインスタグラムを更新。さっそく妹を抱っこする写真を公開した。「７人家族になりました私にとっては初めての妹です４人きょうだいから５人きょうだいになり、とても幸せな気持ち