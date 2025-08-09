◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２５節川崎２―５福岡（９日・Ｕ等々力）前半に２人退場者を出した川崎は２―２で迎えた後半２６分、先制ゴールのＭＦ橘田が福岡ＭＦ藤本を倒してＰＫを献上した。これを２８分にＦＷ名古に決められ、勝ち越された。後半４０分にもＦＷ碓井に右足で加点された。４３分にもサイドを崩され、ＦＷ紺野に左足で５点目を決められた。川崎は７月２０日・Ｇ大阪戦（１●２）に続き、今季初の連敗を喫し、上