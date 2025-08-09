◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神６―２ヤクルト（９日・京セラドーム大阪）セ・リーグ首位を独走する阪神が逆転勝利を飾り、連敗を「２」で止めた。２―２の８回２死満塁。代打の木浪が小沢から押し出し四球を奪い、勝ち越した。最後の９回は石井が締め、現役時代の藤川監督に並ぶセ・リーグ記録の３８試合連続無失点を成し遂げた。先発のデュプランティエは５回３安打２失点。コンディション不良のため７月２０日・巨人戦（東京Ｄ