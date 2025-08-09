◇セ・リーグ阪神6-2ヤクルト（2025年8月9日京セラD）阪神はヤクルトに勝ち連敗を2で止めた。2―2で迎えた8回2死満塁。代打・木浪が小澤から決勝の押し出し四球を選んだ。先発・デュプランティエは初回と4回に犠飛を浴びて2点を失うも、「制球に苦しんでしまったところはあったけど、まずまずの投球はできたと思う」と5回まで粘投。以降は救援陣が無失点でつないだ。8回を3者凡退に封じた及川が今季6勝目を挙げた。