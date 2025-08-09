乳幼児はなかなか言うことを聞いてくれなかったり動き回るので、とにかく目が離せないですよね。そんななかママスタコミュニティには「子ども用ハーネスつけなよって暴言ですか？」というタイトルでこんな投稿がありました。投稿者さんは先日、大学時代の友だちと子連れで室内遊園地に行ったそう。お子さんはお互い2歳の女の子同士です。その遊び場についてすぐ、友だちのお子さんが走ってどこかに行って迷子になってしまい、1時間