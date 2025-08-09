◇プロ野球セ・リーグ 阪神6-2ヤクルト(9日、京セラドーム)優勝マジック31が点灯している阪神は、終盤に一挙4点を奪って勝利。連敗を2で止めました。先発はヤクルト戦の成績が3勝0敗、防御率0.90のデュプランティエ投手。初回、先頭の太田賢吾選手にライトにヒットを打たれると、森下翔太選手が打球をファンブル。エラーが絡み、いきなりノーアウト3塁のピンチを背負うと、続く長岡秀樹選手に犠牲フライを打たれ、1点の先制を許し