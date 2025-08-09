眠る時間が、髪をもっと美しくする-そんな願いを叶えてきたナイトケアブランド「YOLU」が、2025年8月からヘアマスク・オイル・ミストをリニューアル！「翌朝もっと感動するような指通り」をテーマに、機能性と使いやすさがさらに進化。今まで以上にダメージ毛や乾燥、うねり、広がりを優しくケアします♡この記事では、YOLUの注目のリニューアルポイントと、全商品の魅力をたっぷりご紹介します。