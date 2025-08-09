元CoCo宮前真樹（52）がプロデュースする新アイドルグループのオーディション結果が、9日午後8時からテレ玉で放送された生放送特番「受け継がれる情熱！宮前真樹プロデュース新アイドルグループオーディション〜夢の扉が開く時！生放送SP〜」で発表された。4月20日からスタートしたオーディションを進み、最終選考に残った23人から8人が選ばれた。エントリーナンバー18番さえエントリーナンバー25番はるなエントリーナンバ