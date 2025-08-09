私（ナツキ）は、夫のタケルと中学3年生の息子コウセイとの3人家族です。少し前、実家の母が入院したとの連絡がありました。ひとり暮らしが難しい状況になってしまったそうですが、私は一切面倒を見るつもりはありません。母は私が小学生の頃に離婚し、兄だけを溺愛して私を虐待。私は今までされたことを、いつかそのまま母にお返ししようと心に誓っていたのです。そして今、復讐のタイミングがやってきました。私は母に最後の別れ