２００４年のホリプロタレントスカウトキャラバンでグランプリを獲得した歌手の佐藤千亜妃（３６）が９日、第１子となる男児を出産したと、ＳＮＳで報告した。直筆メッセージで「この度私事ではありますが、結婚５年目となるパートナーとの間に第一子を授かり、この夏、元気な男の子を無事に出産しましたことをご報告させていただきます」と記した。続けて、「仕事と並行しながら不妊治療に向き合い、やっと迎えることができ