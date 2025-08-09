※このお話は作者ねぼすけさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。■これまでのあらすじ市の育児プログラムで出会ったマキちゃん。みんなを振り回し、ついにはサークルも崩壊。同じペッタン手形の資格を持つミチルちゃんに嫌がらせを繰り返し、ついにペッタン手形協会に報告すると言われてしまいます。初めて反省の言葉を口にしたマキちゃんに、ミチルちゃんは全力で頑張るよう助言しました。そして最後に