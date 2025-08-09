女性患者のトンデモ願望。美容整形で人気アニメのキャラになりたい!?社割でヒアルロン酸が打てる!? 美容外科クリニックで働くって魅力的！／女の人生に整形って必要ですか？（1）「社割でヒアルロン酸が打ち放題だよ！」そんな甘い言葉に誘われて、美容外科クリニックの看護助手として働き始めることになった赤城さとみ。いざ働きだすと、顔にギプスを付けたまま堂々と働く先輩に仕事を教わったり、アニメキャラの顔になりたい女性