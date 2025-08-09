有吉弘行がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER（サンドリ）」 https://news.audee.jp/news/index.html?ctg=%E6%9C%89%E5%90%89%E5%BC%98%E8%A1%8C%E3%81%AESUNDAY%20NIGHT%20DREAMER。7月27日（日）の放送は、アシスタントに松崎克俊とロックス・千葉康介、そして、ゲストにピン芸人・もう中学生さんを迎えてお送りしました。（左から）松崎克俊、有吉弘行、もう中学生さん、千葉康介◆も