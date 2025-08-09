モデルで女優の佐々木希が「秋田の大先輩」との２ショットを披露した。９日までにインスタグラムを更新し「大好きな藤あや子さんが美味しいお寿司に連れて行ってくださいました」と、歌手・藤あや子（６４）と記念撮影。「うちの子供達とも遊んでくださったり、あや子さんの飼っているマルオレちゃんのグッズを沢山くださいました。本当に優しくて温かい方。またご飯に行けるのを楽しみにしています」と喜んだ。佐々木は薄め