◆女子サッカー◇ＳＯＭＰＯ・ＷＥリーグ第１節Ｃ大阪ヤンマー０―０マイナビ仙台（９日・ヨドコウ）女子サッカーのＷＥリーグが９日開幕し、昨シーズン、日テレ東京Ｖを初優勝へ導いた松田岳夫監督が率いるＣ大阪ヤンマーとマイナビ仙台は０―０の引き分けに終わった。Ｃ大阪ヤンマーは過去２シーズン、ホームゲームでの開幕戦は２連勝だったが、サポーターに勝利は届けられなかった。視察したＪリーグ・野々村芳和チェアマ