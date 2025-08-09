男子100メートル力走する柳田大輝（右）＝レモンガススタジアム平塚陸上の実業団・学生対抗は9日、神奈川県平塚市のレモンガススタジアム平塚で行われ、女子100m障害は追い風1.1mの条件下、中島ひとみ（長谷川体育施設）が自身の持つ日本歴代2位のタイムに並ぶ12秒71で制した。日本記録保持者の福部真子（日本建設工業）は12秒74で2位。男子100m（追い風0.5m）は柳田大輝（東洋大）が10秒11の1着だった。女子の100m（追い風1