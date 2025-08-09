オリックス、阪神で通算176勝を挙げた星野伸之氏（59）が9日放送のフジテレビ「ジャンクSPORTSプロ野球トーク日本シリーズOB戦今ならアウトな昔の常識SP」に出演。“遅球派”ならではのエピソードを明かした。130キロ台の直球と100キロ以下のカーブを駆使し、1987年から11年連続2桁勝利をマーク。96年にはオリックスの19年ぶりの日本一に貢献した。MCのダウンタウン・浜田雅功と親しく、「ジャンクSPORTS」ではいじられ