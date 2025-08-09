男子SP演技する鍵山優真＝木下カンセーアイスアリーナフィギュアスケートのサマーカップ第1日は9日、大津市の木下カンセーアイスアリーナで行われ、男子ショートプログラム（SP）は昨季世界選手権銅メダルの鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が84.94点で首位に立った。山本草太（MIXI）が83.72点の2位で、中村俊介（木下アカデミー）が3位。ともにミラノ・コルティナ冬季五輪シーズン初戦の友野一希（第一住建グループ