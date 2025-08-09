劇場版『鬼滅の刃』無限城編の「繋ぐ」をテーマにした新規描き下ろしイラストが、ufotable公式Xで公開された。炭治郎と義勇、しのぶとカナエ、善逸と爺ちゃんの組み合わせとなっている。【画像】泣ける…炭治郎＆義勇、しのぶ＆カナエ、善逸＆爺ちゃん！新規イラストコミックマーケット106にufotableも出展することから今回、劇場版「鬼滅の刃」無限城編より『繋ぐ』描き下ろしイラストを3種類用意。様々なプロダクトとして「W