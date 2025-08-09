将棋日本シリーズの静岡大会が9日、静岡市のツインメッセ静岡で開かれ、藤井聡太七冠の対局に、多くの将棋ファンが詰めかけました。将棋日本シリーズ静岡大会では、プロ棋士の対戦に先立ち、「テーブルマークこども大会」が開催されました。この大会は、小学生以下であれば誰でも参加可能で、約300人の子供たちが対局に臨みました。子どもたちは練習の成果を試そうと真剣なまなざしで将棋を指していました