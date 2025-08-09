【MLB】ドジャース 5ー1 ブルージェイズ（8月8日・日本時間9日／ロサンゼルス）【映像】大谷の打球でハプニング→ゲレーロJr.も呆然ドジャースの大谷翔平投手が「1番・DH」でブルージェイズ戦に先発出場。珍しく打球速度の遅いゴロで内野安打を奪った。2ー1とドジャースが1点リードで迎えた7回裏、無死一塁の場面で大谷にこの試合4度目の打席が回ってきた。2番手左腕のリトルが投じた初球、大谷は積極的にスイングを仕掛けたが