「西武９−４楽天」（９日、ベルーナドーム）楽天の連勝が「３」でストップ。西武・隅田の前になかなか好機さえ作れなかった中、八回に１点差まで追い詰める集中力を見せたが、直後の大量失点で試合を決められた。先発の滝中が２本の長打に泣いた。二回には古賀悠に４号２ランを浴びると、四回には渡部聖に７号２ランを被弾。４失点という重いビハインドを背負った。一方の打線は、今季初対戦となった西武・隅田を打ちあぐ