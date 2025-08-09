Image: Sharge 「ガジェットといえば真っ黒」みたいな時代、終わってきてる？ここ最近たてつづけに、洗練されたデザインのガジェット情報をお伝えしています。性能追求や小型化など、スペックももちろん大事ですが、「持ってるとなんか気分上がる」という目線で選べるガジェットっていうのも、いいですよね。ラグジュアリー×人工知能な“高見え”イヤホン