◇セ・リーグ中日2―0広島（2025年8月9日バンテリンD）中日先発・高橋宏斗が、自身の23歳の誕生日を白星で飾った。8回で自己最多の132球を投げる熱投。4安打無失点の好投で、自身3連勝となる5勝目を手にした。2回の第1打席では球場全体からバースデーソングで祝福され「うれしかった。いい誕生日になった」と照れ笑いした。最大のピンチは2―0の7回。1死満塁としたが矢野を一ゴロ、代打・小園を二ゴロに抑えた。こ