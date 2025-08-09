【モデルプレス＝2025/08/09】なにわ男子の大橋和也が主演を務めるテレビ朝日系オシドラサタデー「リベンジ・スパイ」（毎週土曜よる11時〜）のイベント「リベンジ・スパイ ―特別ミッションー」が8月9日、EXシアター六本木にて開催された。【写真】大橋和也、デコチュー＆壁ドンで迫る◆「リベンジ・スパイ」“かんさい男子”1日限定で結成大橋を筆頭に、「藺牟田メディカルデータ」のイケメン専務・桜小路章役の高橋光臣、優我の