【モデルプレス＝2025/08/09】パーソナリティが週替りで担当している土曜日のニッポン放送『オールナイトニッポン0（ZERO）』（27時〜29時）。8月16日は、日向坂46の4期生・正源司陽子が生放送で担当することが決定した。【写真】日向坂46正源司陽子、素肌感溢れる姿◆正源司陽子「ANN0」初挑戦正源司は兵庫県生まれの18歳。2022年9月に日向坂46の4期生として加入し、2024年5月に発売された日向坂46の11thシングル「君はハニーデュ