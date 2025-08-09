全国高校総体（インターハイ＝読売新聞社共催）は９日、新たに新体操が始まり、計８競技が５県で行われた。登山は成績発表があった。剣道女子個人では、札幌日大の小田島蒼来選手（２年）がベスト４に駒を進めた。小田島選手は「相手のペースで攻められ、少し崩されてしまったが、延長に入ってから巻き返すことができて良かった。来年もチャンスがあるので、明日は思い切って戦い、優勝を目指したい」と話した。