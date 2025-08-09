2025年8月4日（月）、北海道札幌・南4条にデリバリー＆テイクアウト専門店『元祖豚丼屋TONTON 南4条店』がオープンしました。 『元祖豚丼屋TONTON』の豚丼は、本場北海道・帯広の伝統の味を元に秘伝の甘カラだれを使用。 画像：ワンズトライン株式会社 注文後に二度焼きすることで余分な油を落とし、口いっぱいに広がる香ばしい味わいが特徴です。 画像：ワンズトライン株式会社 デリバリー＆テイクアウト