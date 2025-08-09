８日のフジテレビ「酒のツマミになる話」に、昨年出演時に前代未聞の泥酔失態で謎の野次や奇声を発するなどし、猛省しているダンサーが登場した。黒スーツのお詫びコーデで登場したのはＴＨＥＲＡＭＰＡＧＥ・陣。千鳥から久しぶりと声をかけられると、「１年ぶりくらいです…。１年…あの…会社から（ツマミ出演）止められてました」と明かし、爆笑が起こった。陣は昨年７月放送の同番組でウォッカを３０杯以上飲み、前代