後ろ足が麻痺した子猫を保護した動画がYouTubeに投稿されました。動画の再生回数は9万9000回を超え「これからも頑張ってずっとの幸せをつかまえようね」「どんなに必死だったかと思うと涙が出ます」「動物の適応力、本当にすごいですね」といったコメントが集まっています。 【動画：後ろ足を引きずる猫→病院に連れて行くと『切ったほうがいいかもしれない』と言われ…保護主の決断と『涙の結末』】 足を引きずっている子猫を保