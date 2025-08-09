楽天戦に先発した西武・隅田＝ベルーナドーム西武は二回に古賀悠の2ランで先制し、四回は渡部聖の2ランで加点。1点差に迫られた直後の八回は村田の2点二塁打、源田の3点三塁打で突き放した。隅田が7回2/3を2失点で自己最多に並ぶ9勝目。楽天は連勝が3で止まった。