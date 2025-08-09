指原莉乃がプロデュースするアイドルグループである＝LOVE・≠ME・≒JOの特別番組『イコノイジョイがやってやんよ！』が、25日に日本テレビ（※関東ローカル）で放送されることが9日、発表された。【全身ショット】美脚スラリ！かわいらしいミニスカ衣装の＝LOVE3グループは、2024年まで3年連続で合同コンサート『イコノイジョイ』を開催してきた。今年は3グループのスケジュールおよびメンバーの体調を考慮し、開催を断念する