実石沙枝子さんによる『扇谷家の不思議な家じまい』をご紹介します。女性だけに超能力が遺伝する扇谷家。約90年、4世代の叙事詩的家族小説「桜の木の下に死体が埋まっている“というのはよく知られたフレーズですよね。小説の創作作法として『死体を転がせ』というのもあります。けれど本当に木の根元から死体が出てきたら、小説の中であっても警察沙汰になって、捜査が始まってしまう（笑）。死体の存在をほのめかしつつミステリ