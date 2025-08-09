“梅沢富美男がおばあちゃん役”と聞くと、それだけでドタバタ喜劇と決めつけてしまう人もいそうだが、そんな『浅草ラスボスおばあちゃん』が、予想以上に感動できると評判を呼んでいる。【写真】「美しすぎる」梅沢富美男の女形に多数寄せられた賛辞梅沢といえばバラエティーでの毒舌キャラで知られるだけに、ドラマでも梅沢が啖呵を切って悪を懲らしめそうだが、実際のドラマはそう単純ではない。梅沢富美男が演じる松子梅