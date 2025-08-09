今夏にFWマテウス・クーニャ、ブライアン・ムベウモ、ベンヤミン・シェシュコの獲得をまとめるなど、マンチェスター・ユナイテッドが前線の強化に力を入れているのは明らかだ。しかし、昨季プレミアリーグ15位に沈んだマンUを立て直すにはまだ不十分だ。現在はブライトンMFカルロス・バレバに関心を示しているとされるが、『The Athletic』はバレバのようなMFが今のマンUには必要と主張する。指揮官ルベン・アモリムは［3-4-2-1］