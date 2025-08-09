◆第１０７回全国高校野球選手権大会第５日▽１回戦市船橋―明豊（９日・甲子園）市船橋の名物応援でもある“市船ソウル”が６回、聖地に鳴り響いた。５点を追う６回１死二塁、３番の花嶋大和（３年）が打席に入ってブラスバンドがメロディーを奏でると、スタンドのファンから手拍子が沸き起こった。その後押しを受けてか、花嶋は平凡な三ゴロを一塁への魂のヘッドスライディングで内野安打に。結局無得点に終わったが、静