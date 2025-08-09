◆パ・リーグ西武９―４楽天（９日・ベルーナＤ）西武が１１安打９得点の猛攻でカード白星発進を決めた。両軍無得点の２回２死一塁で、古賀悠斗捕手が泳がされながらも滝中のスライダーを振り抜き、２試合連続弾となる左翼スタンド最前列に飛び込む３号２ランを放ち先制。４回２死一塁ではドラ２・渡部聖弥外野手が滝中のカーブを振り抜き、左翼スタンドに７号２ランを放った。４―３と詰め寄られた８回には先頭の滝沢が内