◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―巨人（９日・横浜）巨人が７回に同点に追いつかれた。この回から４番手でマウンドにあがった石川達也投手が、先頭の京田陽太内野手に四球、スタメンを外れたオースティン内野手が代打で登場し、中前打され無死一、二塁。梶原昂希外野手は右飛に抑えたが、蝦名達夫外野手に左翼フェンス直撃の二塁打を打たれ、同点。なおも１死二、三塁のピンチで佐野恵太外野手を遊ゴロに打ち取ったところ