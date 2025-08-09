伊勢崎オートのナイターＳＧ「第２９回オートレースグランプリ」は１０日、開幕する。前人未踏の大会４連覇を狙う青山周平にとって脅威となる存在なのが、絶好調の黒川京介（２７＝川口）だ。前節の浜松Ｇ?ウィナーズカップを制し、今年１２回目の優勝。グレードレースはもっか５連続優勝中と、今年の勢いはまさに手が付けられない。「エンジンはいい感じだった。それに跳ねがなくなったのが大きい。６月くらいからずっと跳