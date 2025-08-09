2025明治安田J1リーグ第25節が9日に行われ、東京ヴェルディと横浜F・マリノスが対戦した。16位東京Vと18位横浜FM、残留争いに巻き込まれた2つの名門が勝ち点差「7」で直接対決を迎えた。ホームの東京Vは中断期間で木村勇大（名古屋グランパス）や綱島悠斗（ロイヤル・アントワープ）ら主力が引き抜かれ、ここが踏ん張りどころだ。一方アウェイの横浜FMは、リーグ戦中断期間でプレミアリーグ王者リヴァプールに敗れたものの内容