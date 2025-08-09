伊勢崎オートのナイターＳＧ「第２９回オートレースグランプリ」は１０日、開幕する。森且行（５１＝川口）は前節の川口で優出したが３着で、復帰後初Ｖはまたもお預けとなった。愛機の気配はもうひと息で「力がなくなっちゃったし、スタートも切れなくなっちゃった。とにかくスタートが切れないのがダメ。クラッチに手を入れる」と、まずはスタート力の改善に全力投球の構えだ。昨年は予選敗退。「夏バテしないで準決勝に