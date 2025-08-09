バルセロナ五輪柔道銀メダルでプロレスラーとしても活躍した?元暴走王?小川直也氏（５７）が、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「小川直也の暴走王チャンネル」を更新。ライバルで盟友だった?破壊王?こと故橋本真也さん（享年４０）の恩師と対面した様子を公開した。小川氏は橋本さんが２００５年７月に急逝してから、折に触れて破壊王が眠る岐阜・土岐市の墓所に墓参りしてきた。岐阜周辺で少年柔道大会などがあれば足を運んだ