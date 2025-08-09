【ソウル＝仲川高志】韓国軍は９日、北朝鮮が韓国に向けて設置していた拡声機を撤去する動きを確認したと発表した。韓国の李在明（イジェミョン）政権は南北間の緊張緩和を目指しており、北朝鮮の体制を批判する宣伝放送をやめ、拡声機も撤去した。北朝鮮がこれに呼応し、同様の措置を取った可能性がある。韓国の聯合ニュースによると、北朝鮮が拡声機を設置した地域は４０か所ほどとされ、一部地域ではすでに撤去を終えたとい