8月9日、札幌競馬場で行われた第8Rで、ナリタヒカリが1着となり、武豊騎手（栗東：フリー）は、中央競馬史上初のJRA通算4600勝を達成した。デビューから、38年5ヶ月9日での記録達成となる。【写真】JRA通算4600勝を達成した武豊騎手デビューから38年武豊騎手コメント「（JRA通算4600勝を達成して）40年近く乗っていますが、あっという間という気持ちの方が強いです。本当にいろいろな馬と関係者に恵まれてここまできたので、周り