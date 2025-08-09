8月9日、札幌競馬場で行われたG3・エルムステークス（ダ1700m）は、佐々木大輔騎乗のペリエールが完勝。2023年ユニコーンステークス以来の重賞2勝目をマークした。2着には1番人気のロードクロンヌが入った。エルムS、勝利ジョッキーコメント1着ペリエール佐々木大輔騎手「まず1歩目からコーナーまではしっかり出していこうと思ってました。若干オアシスSの時からもたれの強い馬なので、しっかりその辺を人がサポートして、いい