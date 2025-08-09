8月20日（水）にイギリスのヨーク競馬場で行われるインターナショナルステークス（G1）のテレビ・ラジオ中継およびインターネット配信について発表された。【英インターナショナル】ダノンデサイルが無事に英入りダノンデサイルが出走予定●テレビ（インターネット配信含む）・グリーンチャンネルおよびグリーンチャンネルWeb「2025インターナショナルステークス中継」放送日時：8月20日（水）23時00分から24時30分【無料放送】